القضاء يصدر حكمًا بحق 3 أطباء لنشاطات مارسوها خلال الحرب مع “داعش”

2020/03/11 | 14:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قضت محكمة عراقية، اليوم الأربعاء، بالسجن 6 سنوات، بحق 3 أطباء قاموا بمعالجة جرحى تنظيم “داعش”.وقال القضاء في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن ”المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية، أصدرت حكما بالسجن لمدة ست سنوات لثلاثة أطباء قاموا بمعالجة مصابي داعش في بيجي“.وأضاف البيان […]

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