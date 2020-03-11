الفريق الركن البياتي: غدا سيتم اعادة فتح شارع الزيتون باتجاه ساحة الاحتفالات وبالعكس

2020/03/11 | 14:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي، الاربعاء، عن اعادة فتح شارع الزيتون باتجاه ساحة الاحتفالات وبالعكس اعتبارا من يوم غد الخميس.وقال البياتي في تصريح لوكالة صدى الاعلام، انه “سيتم رفع الكتل الكونكريتية وغدا سيفتح شارع الزيتون لفك الاختناقات المرورية”. واضاف ان اعادة فتح الشارع سيكون من معرض بغداد الدولي ذهابا

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