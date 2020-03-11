ارتفاع مرعب بعدد الوفيات والمصابين جراء فيروس “كورونا” في إيران

2020/03/11 | 14:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس “كورونا” إلى 354 شخصا، بعد تسجيل 63 وفاة جديدة.كما أكدت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 9000 شخص بعد تسجيل 958 إصابة جديدة.وقالت الوزارة إن 2959 شخصا تعافوا من إصاباتهم حتى الآن.

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