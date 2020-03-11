الشركة العامة للصناعات التعدينية تربح مليار دينار

2020/03/11 | 14:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حققت الشركة العامة للصناعات التعدينية، أرباحاً تصل إلى مليار دينار في إنتاجها مواد النفط الخام.

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والمعادن سيف الدين أحمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة العامة للصناعات التعدينية أبرمت مجموعة من عقود الشراكة لإنشاء معمل لانتاج مادة (الكاتباك والبرايم كوت) وموادها الأولية من مخلفات النفط الخام".

وأشار إلى أن "الشركة حققت أرباحاً وصلت إلى مليار دينار بعد إنتاج المادتين لأغراض التصدير".

وفي سياق متصل أفاد احمد أنه "تم إحالة معمل أسمنت حمام العليل في الموصل إلى الاستثمار بهدف إعادة تأهيله وتشغيله لاسيما وأن طاقته الانتاجية تعد منخفضة"، وبين أنه "بعد رفع طاقته الانتاجية يلزم المستثمر دفع جزء كبير من رواتب الموظفين وتشغيل أيدٍ عاملة جديدة".

يذكر أن وزارة الصناعة والمعادن أعلنت في وقت سابق عن تخصيص 70 مليار دينار لإنشاء مصنعين يختصان بانتاج القابلوات وسباكة الألمنيوم.

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