آمر تشكيل العتبة العلوية للحشد يستطلع الحدود الغربية لمحافظة كربلاء المقدسة

2020/03/11 | 14:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطلع آمر تشكيل العتبة العلوية التابع للحشد الشعبي، الأربعاء، الحدود الغربية لمحافظة كربلاء المقدسة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، آمر تشكيل العتبة العلوية عباس ابو طبيخ وبرفقة آمر فوج في الجيش العراقي اجريا جولة ميدانية على المناطق الصحراوية وخطوط الصد والخندق الشقي ما بين الحدود الإدارية لمدينة كربلاء المقدسة ومحافظة الأنبار.

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