2020/03/11 | 14:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الوقف السني في نينوى، اليوم الأربعاء، تعليق صلاة الجمعة في عموم المحافظة، كإجراء احترازي للوقاية من فايروس كورونا.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى، إنه تقرر “تعليق صلاة الجمعة في عموم محافظة نينوى”.وكانت خلية الأزمة أكدت، أمس الأول الاثنين، على منع التجمعات بكافة أشكالها، داعيةً المواطنين إلى تجنب التوافد لزيارة المدن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوقف السني: تعليق صلاة الجمعة في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوقف السني: تعليق صلاة الجمعة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).