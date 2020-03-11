عبد الهادي مصطفى - قطاع المحروقات بالمغرب

2020/03/11 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الهادي_مصطفى .......نادي المستثمرين للربح السريع.في سابقة هي الاولى منذ ازيد من 20 سنة يصل سعر البرميل الى 28 دولار للبرميل وهو ادنى مستوى يمكن تسجيله على مدار عقدين من الزمن .بالرغم من ذلك يستمر سعر المحروقات بالارتفاع بالمغرب ليصل الى ما يقارب 10 دراهم للتر الواحد في تناقض صارخ من اسعار المحروقات في السوق الدولية .دون ادنى تدخل لما يسمى بمجلس المنافسة او بهيئة حماية المستهلك او الحكومة الموقرة.........

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