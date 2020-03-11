الكشف عن ملابسات جريمة قتل بعد اغتصاب المجني عليه تحت تهديد السلاح شمالي ذي قار

2020/03/11 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

كشفت مديرية مكافحة اجرام ذي قار، الاربعاء (11آذار 2020)، عن ملابسات جريمة قتل بعد اغتصاب المجني ع...





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