زلزال بقوة 4.5 درجات على ريختر يضرب جنوب ایران

2020/03/11 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – متابعة

أعلن المركز الإيراني للزلازل، الأربعاء (11 آذار 2020)، أن زلزال بقوة 4.5 درجات على ريختر ضرب جنوب إیران.

وقال المركز إن "زلزال بقوة 4.5 درجات على ريختر، ضرب، منطقة خان زنيان التابعة لمدينة شيراز جنوب إيران".

وأضاف أن "الزلزال وقع في الساعة الواحدة و54 دقيقة و6 ثوان من بعد ظهر اليوم الاربعاء في شيراز".

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات اللبنانية، الأربعاء 011 آذار 2020)، تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب فايروس كورونا، لرجل في العقد الخامس من عمره.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، أن "المتوفي الثاني بفايروس كورونا، هو أستاذ تدريسي، وانتقلت اليه الع

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأربعاء (11 آذار 2020)، تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الصحة البحرينية، نقلاً عن وكالة الأنباء البحرينية، أنها "سجلت 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في عمو

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الصينية، الأربعاء، (11 آذار 2020)، تسجيل ارتفاعا جديدا في الاصابات المستوردة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

لجنة الصحة الوطنية الصينية أكدت "وفاة 22 شخصا وإصابة 24 آخرين في جميع أنحاء البلاد".

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