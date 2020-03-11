الزراعة تتعهد بتوفير المنتجات الزراعية للاستهلاك المحلي للمواطنين رغم غلق الحدود

2020/03/11 | 14:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…طمأنت وزارة الزراعة العراقية يوم الأربعاء السكان بتوفر المنتجات الزراعية للاستهلاك المحلي رغم غلق الحدود مع دول الجوار.وقال وزير الزراعة صالح الحسني في بيان له تلقته(المستقلة) اليوم إن “اغلاق الحدود العراقية لن يؤثر على توفير المنتجات الزراعية للمواطنين”.وأضاف أن “الوزارة قامت باعتماد خططها الفعالة الهادفة إلى منع استيراد المحاصيل الزراعية والتي بلغت (25) […]

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