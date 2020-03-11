الكشف عن جريمة اغتصاب وقتل شمالي الناصرية

2020/03/11 | 14:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار كشف مركز شرطة قضاء الشطرة شمالي مدينة الناصريةِ، تفاصيل جريمة اغتصاف وقتل راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 19 عاما.وذكر مركز شرطة الشطرة، في بيان انه "احال الأوراق التحقيقية الخاصة بالمجني عليه ( ع.ك.ح ) البالغ من العمر 19 عام الى مكتب مكاقحة قضاء الشطرة والكون جريمة القتل غامضة تم تشكيل فريق عمل برئاسة المقدم الحقوقي عمار سمير مسير ضابط شعبة مكافحة إجرام الشطرة وضباط التحقيق أكفاء و مفرزة المعلومات وبأشراف مباشر من قبل العقيد حسين علي خضير مدير قسم مكافحة إجرام ذي قار".وأضاف البيان، أنه "من خلال جمع المعلومات توصل فريق العمل إلى المتهم (م .ع.ك ) تولد ١٩٩٤ يسكن الشطرة حي المعلمين"، مبينا ان "مجريات التحقيق من قبل فريق العمل انهار واعترف صراحة بالمشاركة بارتكاب الجريمة".وأكد ان المجرم اعترف بانه "كان برفقة متهم آخر يستقلان سيارة صالون وخلال ذلك صادفهم المجنى عليه وشاركهم التجوال وحال وصولهم إلى منطقة العمارات تم ممارسة اللواط مع المجنى عليه تحت تهديده بسلاح ناري نوع مسدس يعود للمتهم الثاني كان موجها الى رأسه، وخلال ذلك توعد المجنى عليه بأخذ الثار منهم من خلال إخبار ذويه مما دعا المتهم الرئيسي الى اطلاق النار تجاه رأس المجنى عليه ارداه قتيلا".وتابع البيان، أن المجرمين "حملوا الجثة و تم رميها قرب الشارع العام الرابط بين قضاء الشطرة وقضاء النصر".

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