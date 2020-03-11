2020/03/11 | 14:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قدمت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، "اعتذارها" إلى مجلس القضاء الأعلى بسبب "تصرفات شخصية غير مسؤولة" من بعض موظفي المحكمة.وقالت المحكمة، إنها "تود أن تقدم اعتذارها إلى مجلس القضاء الأعلى عما بدر من تصرفات شخصية غير مسؤولة من بعض موظفي المحكمة بنشر شائعات وصور مسيئة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز وإلى شهداء العراق ورموزه الدينية".وأضافت المحكمة الاتحادية في بيان لها: "نؤكد أن هذه التصرفات لا تمثل وجهة نظر المحكمة الاتحادية العليا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية "تعتذر" لمجلس القضاء الاعلى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية "تعتذر" لمجلس القضاء الاعلى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).