الدولار يتراجع عالمياً وسط ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أميركا

2020/03/11 | 14:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تزايد المخاوف من التداعيات السلبية الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس “كورونا” وشكوك حول خطة التحفيز.وسيطرت الشكوك على المستثمرين حول الخطة التحفيزية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب بالأمس، كما أنهم يترقبون أن تتخذ الحكومات إجراءات تحفيزية إضافية لتخفيف التضرر […]

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