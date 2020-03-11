خاميس رودريجيز في طريقه للدوري الانجليزي

2020/03/11 | 14:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد، في طريقه للعب بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.وغاب خاميس عن المشاركة الأساسية مع ريال مدريد هذا الموسم، سواء للإصابة أو لرؤية فنية من جانب المدرب زين الدين زيدان.وبحسب موقع “le10sport” الفرنسي، فإن خاميس لديه العديد من العروض لضمه في الصيف المقبل، إلا أنه بات قريبًا من وولفرهامبتون الإنجليزي.وأشار

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