بالتعاون مع الحشد.. نينوى تتخذ إجراءات مشددة للوقاية من فايروس كورونا

2020/03/11 | 14:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذ مجلس محافظة نينوى بالتعاون مع الحشد الشعبي، الأربعاء، سلسلة إجراءات مشددة للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا في المحافظة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ,انه “بحضور قيادة عمليات نينوى للحشد والقيادات الأمنية والعسكرية عقد محافظ نينوى نجم الجبوري اجتماعا موسعا في مقر قيادة الشرطة لبحث سبل الوقاية من فايروس كورونا “،

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