ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 354 والإصابات إلى 9 آلاف في ايران

2020/03/11 | 14:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 354 شخصا، بعد تسجيل 63 وفاة جديدة.

وقالت الصحة الإيرانية ان عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 9000 شخص بعد تسجيل 958 إصابة جديدة.

واشارت الى ان 2959 شخصا تعافوا من إصاباتهم حتى الآن.

وتعد إيران أكثر بلدان الشرق الأوسط تضررا من تفشي فيروس كورونا.

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