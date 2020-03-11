المغرب تسجل اصابتين جديدتين بكورونا

2020/03/11 | 14:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت وزارة الصحة إنه "تم تأكيد إصابة زوجة وابنة السائح الفرنسي المصاب بفيروس كورونا، والذي كانت الوزارة قد أعلنت عنه أمس الثلاثاء كثالث إصابة مؤكدة في بلادنا".

وأضافت أن الحالتين الجديدتين كانتا تخضعان للمراقبة الطبية في العزل الصحي منذ يومين، حيث تم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب الذي أكد إصابتهما، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة إلى خمس حالات، كلها وافدة من مناطق تفشي المرض.

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