اعتقال سيدة روجت لأخبار كاذبة عن كورونا في الاردن

2020/03/11 | 14:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أوقفت الأجهزة الأمنية في الأردن، اليوم الأربعاء، سيدة نشرت تسجيلا صوتيا على مواقع التواصل يفيد بإبلاغ جهات رسمية لتربويين بقرب إعلان حالة طوارئ في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي في بيان، أنه تم القبض على السيدة التي نشرت التسجيل الصوتي بعد تحديد هويتها من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية.

وكان وزيرا الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة والصحة الدكتور سعد جابر، أكدا في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء أنه لا تعطيل للمدارس والجامعات في هذه المرحلة، وأن الخطط التي تضعها الحكومة للتعليم عن بعد هي احترازية فقط، ولن يتم تطبيقها في الوقت الحالي.

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