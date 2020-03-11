اقليم كوردستان يوقف الدوري الممتاز لكرة القدم حتى اشعار اخر

2020/03/11 | 14:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ضمن اطار التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا قرر اتحاد كرة القدم في اقليم كوردستان يوم الاربعاء ايقاف مباريات الدوري الممتاز للكرة وحتى اشعار اخر.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الاتحاد اليوم.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم اعلن مؤخرا عن توجيه صادر من وزير الشباب والرياضة بايقاف منافسات دوري الكرة، وذلك ضمن جملة اجراءات تتخذها السلطات المحلية في البلاد لاحتواء فيروس كورونا.

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