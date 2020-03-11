طالب عراقي يصمم تطبيقا بعنوان

2020/03/11 | 14:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادصمم الطالب العراقي محمد مهدي الكعبي، الأربعاء، تطبيقا بعنوان "توعية" للتثقف المواطنين عن خطورة فايروس كورونا ويمكن الحصول عليه من خلال هاشتاك #تطبيق_توعية في الفيس بوك.وقال الكعبي وهو طالب هندسة تقنيات الحاسوب في كلية المصطفى الجامعة انه صمم "تطبيقا يثقف المواطنين عن خطورة فايروس كورونا وسبل الوقاية منه، والارشادات الطبية عن الفايروس بشكل عام وعدد المصابين والمتعافين منه".وأضاف الكعبي ان "التطبيق والذي بإمكان أي شخص تحميله بأجهزة الأندرويد، اذ انه يتضمن الكثير من المميزات المبسطة والتي تساعد عامة الناس على فهم المرض المستجد، فضلا عن تضمينه أماكن المستشفيات التي تتعامل مع الحالات المشتبه بإصاباتها بالفايروس".وأشار الى ان "التطبيق تم بأشراف م.م لبنى عبد النبي عبد الأمير، فضلا عن مشاركة الطالب أحمد جاسم العبيدي".

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