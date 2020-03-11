حالة من الهلع في مصرف وسط بغداد بسبب مشتبه بإصابته بكورونا

2020/03/11 | 14:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دبت هالة من الهلع بين صفوف موظفي مصرف اشور في منطقة الكرادة وسط بغداد بعد دخول شخص يشتبه اصابته بفايروس كورونا.وطلب موظفو المصرف شرطة النجدة والدفاع المدني الذين استنفروا جهودهم للاستجابة من اجل تعقيم المصرف وطمئنة الموظفين واعادة المصرف للعمل بشكل طبيعي.

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