تفاصيل مرعبة لأوائل ضحايا كورونا … حارب الفيروس بالويسكي والعسل

2020/03/11 | 14:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… عمل المغترب البريطاني، كونور ريد، في مدرسة بمدينة ووهان الصينية لمدة عام، ليصبح في نوفمبر الماضي أول بريطاني يصاب بفيروس كورونا القاتل.وتمكن الشاب الذي يبلغ من العمر 25 عاما، من التغلب على المرض بعد معاناة كبيرة استمرت لأسابيع، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.يقول كونور ريد إنه لن ينسى أول يوم ظهرت فيه […]

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