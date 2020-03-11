2020/03/11 | 15:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين] يبدو أن الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد، في طريقه للعب بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم ريال مدريد في طريقه للدوري الانجليزي) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم ريال مدريد في طريقه للدوري الانجليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).