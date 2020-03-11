وزير الزراعة مطمئناً الشعب: إنتاجنا وفير ولا تأثير لإغلاق الحدود

2020/03/11 | 15:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد وزير الزراعة صالح الحسني بان اغلاق الحدود العراقية مع دول الجوار لاسيما ايران لن يؤثر على توفير المنتجات الزراعية للمواطنين.

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