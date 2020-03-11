2020/03/11 | 15:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة العراقية، عن ضبط مدير عام في محافظة نينوى بتهمة اختلاس أموال الدولة.وذكر بيان للهيأة وتلقته (المستقلة)… أن “فريق عمل مديرية تحقيق نينوى، تمكن من ضبط مدير كهرباء حمام العليل ومسؤول المخازن فيها؛ لقيامهما بنقل مواد كهربائية تابعة لدائرة الكهرباء وإيداعها في دار والد مدير الدائرة، موضحا أن […]

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