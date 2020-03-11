صور من أربيل.. شوارع موحشة تخلو من البشر 

2020/03/11 | 15:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من محافظة أربيل، اليوم الأربعاء، خلو شوارع المحافظة من المواطنين، للوقاية من فيروس كورونا، حيث ألتزم المواطنون بتعليمات صحة كردستان بعدم الخروج.كشفت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا” في الاقليم إلى 16 حالة، منها حالتان جديدتان خلال […]

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