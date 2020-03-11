2020/03/11 | 15:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: نبيل المرسومي شاهدت الحلقة الاخيرة من برنامج وجهة نظر على قناة دجلة واستمعت الى ما قاله الضيفان وأظن ان كلاهما غير متخصص بالنفط رغم ان الحلقة تخصصية وتحتاج الى معلومات دقيقة في قضايا النفط وارى بأن تحليل السيد عامر عبد الجبار لسوق النفط العالمية لم يكن دقيقا لانه يقول ان انخفاض اسعار النفط كان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وجهة نظر في برنامج وجهة نظر!.. نبيل المرسومي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وجهة نظر في برنامج وجهة نظر!.. نبيل المرسومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).