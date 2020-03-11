أمانة بغداد تعلن فتح طريق مغلق منذ 17 عاما جنوب العاصمة

2020/03/11 | 15:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت أمانة العاصمة العراقية بغداد، عن فتح طريق مغلق منذ 17 عاما جنوب العاصمة.وذكر بيان للأمانة وتلقته (المستقلة)… أن “بلدية الدورة إحدى ملاكات الأمانة باشرت برفع الكتل الكونكريتية وفتح الطريق الذي يربط منطقة ابو دشير بمنطقة حليجة والمسمى بطريق خط النفط بعد استحصال الموافقات اللازمة”.وأضاف أن “الملاكات البلدية باشرت بحملة لتنظيف وتأهيل […]

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