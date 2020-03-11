معاً للسلام يُطلق حَملة توعوية في سَهِل نينوى

2020/03/11 | 15:08 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- سهل نينوى إنطلقت في سهل نينوى الحملة التوعوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID19، يوم الاثنين 9 اذار 2020.وفي كل من ناحية الحمدانية وقضاء تلكيف.يُشرف على هذه الحملة مشروع معاً للسلام احدى مشاريع منظمة (جسر الى..UPP الإيطالية).توجهت أربعة فرق من مراكز شباب تلكيف وسيد حمد وطوبزاوة ونمرود، وبعد …

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