المجلس الوزاري للاقتصاد يعقد جلسة طارئة لمناقشة كورونا وانهيار أسعار النفط

2020/03/11 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الوزراء للاقتصاد، الثلاثاء (11 آذار 2020)، جلسة طارئة لمناقشة فايروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

وذكر وزير المالية فؤاد حسين في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، قائلا :"ترأست اليوم جلسة طارئة للمجلس الوزاري للاقتصاد لتدارس الآليات الكفيلة بتقليل اثار انخفاض اسعار النفط عالمياً و الحفاظ على المستوى المعاشي للمواطنين".

واضاف أن "الجلسة ناقشت ايضا اجراءات التصدي لانتشار ڤايروس كورونا COVID 19".

بغداد اليوم-كربلاء

وجهت دائرة صحة محافظة كربلاء، الأربعاء (11 اذار 2020)، إرشادات صحية الى أصحاب المحال التجارية والافران بخصوص الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا المستجد، للمساهمة بمنع انتشاره.





وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم): &quo

بغداد اليوم-بغداد

أوضحت هيأة المنافذ الحدودية، الأربعاء (11 اذار 2020)، بشأن الشريط المصور الذي يظهر دخول العراقيين ’’المصابين بكورونا’’ عبر منفذ الشلامجة الحدودي.

وذكر إعلام الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه

بغداد اليوم- ذي قار

كشفت مديرية مكافحة اجرام ذي قار، الاربعاء (11آذار 2020)، عن ملابسات جريمة قتل بعد اغتصاب المجني عليه تحت تهديد السلاح، بقضاء الشطرة، شمالي ذي قار.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مركز شرطة الشطرة أحال ال

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