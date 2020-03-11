صحة كربلاء تنصح أصحاب المحال: خصصوا شخصاً آخر يستلم الأموال غير البائع لتلافي كورونا

2020/03/11 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-كربلاء

وجهت دائرة صحة محافظة كربلاء، الأربعاء (11 اذار 2020)، إرشادات صحية الى أصحاب المحال التجارية والافران بخصوص الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا المستجد، للمساهمة بمنع انتشاره.





وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "الى الأخوة أصحاب الأفران والمخابز ومحال الحلويات تهديكم دائرة صحة كربلاء، أطيب التحايا، وحفاظا على صحتكم وسلامتكم والمواطنين المُتبضعين منكم من تداعيات خطر الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، لذا نرجو منكم الالتزام بالإرشادات الصحية التالية:

1- ارتداء الكفوف المطاطية أثناء تعبئة المواد المباعة للمواطنين.





2- لبس الكمامات الطبية وغطاء الرأس.





3- يجب أن يتواجد شخص معين، تكون مهمته استلام المبالغ النقدية فقط، وليست له أية علاقة بمسألة تقديم الطلبات للمواطنين".

وارتفع عدد الوفيات بفايروس كورونا الى تسع حالات في عموم العراق، فيما ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى أكثر من 60 مصابا، توزعوا بين بغداد، أربيل، السليمانية، بابل، ميسان، واسط، النجف، كربلاء، ديالى، المثنى، كركوك، الانبار، البصرة، ذي قار.

وكانت خلية الازمة التي شُكلت برئاسة وزير الصحة جعفر علاوي، قد أصدرت العديد من القرارات التي تقضي بعدم التجمعات في الأماكن العامة، وكذلك إغلاق المولات التجارية وافتتاحها لمدة ثلاث ساعات في اليوم، وحث العراقيين المقيمين في إيران بالعودة الى البلاد قبل منتصف الشهر الحالي، إضافة الى تمديد تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات حتى الـ 21 من الشهر الحالي، مع ضرورة إيقاف التجمعات الدينية والاجتماعية الى اشعار آخر، وغلق الحدود كافة باستثناء مطار بغداد والبصرة وأربيل، وتقليص الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بنسبة 50%، إضافة الى غلق المطاعم والمقاهي والأماكن التي تكثر فيها التجمعات العامة.

بعد ذلك، وجه مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من لا يلتزمون بتعليمات خلية الازمة الحكومية الخاصة بمواجهة فايروس كورونا.

بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الوزراء للاقتصاد، الثلاثاء (11 آذار 2020)، جلسة طارئة لمناقشة فايروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

وذكر وزير المالية فؤاد حسين في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، قائلا :"ترأست اليوم جلسة طارئة للمجلس الوزاري

بغداد اليوم-بغداد

أوضحت هيأة المنافذ الحدودية، الأربعاء (11 اذار 2020)، بشأن الشريط المصور الذي يظهر دخول العراقيين ’’المصابين بكورونا’’ عبر منفذ الشلامجة الحدودي.

وذكر إعلام الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه

بغداد اليوم- ذي قار

كشفت مديرية مكافحة اجرام ذي قار، الاربعاء (11آذار 2020)، عن ملابسات جريمة قتل بعد اغتصاب المجني عليه تحت تهديد السلاح، بقضاء الشطرة، شمالي ذي قار.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مركز شرطة الشطرة أحال ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة كربلاء تنصح أصحاب المحال: خصصوا شخصاً آخر يستلم الأموال غير البائع لتلافي كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة كربلاء تنصح أصحاب المحال: خصصوا شخصاً آخر يستلم الأموال غير البائع لتلافي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).