الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفايروس كورونا إلى 354 شخصا

2020/03/11 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن مدير مركز الإعلام بوزارة الصحة ال‘يراني کیانوش جهانبور، الأربعاء (11 آذار 2020)، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا الى 354.

وقال كيانوش جهانبور في تصريح صحفين إنه "وفقا للنتائج المختبرية فقد تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 958 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين في البلاد الى 9 الاف حالة لغاية الان".

واضاف :"للأسف توفي خلال الساعات الـ 24 الماضية 63 من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد المتوفين بسبب هذا الفيروس الى 354 شخصا".

واشار الى انه "اجمالي عدد المتعافين من كورونا قد بلغ 2959 شخص".

بغداد اليوم – متابعة

أعلن المركز الإيراني للزلازل، الأربعاء (11 آذار 2020)، أن زلزال بقوة 4.5 درجات على ريختر ضرب جنوب إیران.

وقال المركز إن "زلزال بقوة 4.5 درجات على ريختر، ضرب، منطقة خان زنيان التابعة لمدينة شيراز جنوب إيران"

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات اللبنانية، الأربعاء 011 آذار 2020)، تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب فايروس كورونا، لرجل في العقد الخامس من عمره.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، أن "المتوفي الثاني بفايروس كورونا، هو أستاذ تدريسي، وانتقلت اليه الع

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأربعاء (11 آذار 2020)، تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الصحة البحرينية، نقلاً عن وكالة الأنباء البحرينية، أنها "سجلت 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في عمو

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