2020/03/11 | 15:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كما غيرها من المجالات الاقتصادية، التي تأثرت بفيروس كورونا، تواجه المطاعم في العراق، ولاسيما في العاصمة بغداد، تحديّا كبيرًا خصوصًا المطاعم الضخمة والمتواجدة في مركز العاصمة والمناطق الفخمة التي تكون فيها مصاريف ايجارات المطاعم باهضة الثمن، فضلًا عن العوائل التي تعاش على هذه المطاعم من قبل ابنائها الذين يعملون فيها.وتناقلت وسائل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحدٍ آخر بسبب “كورونا”.. مطاعم بغداد الشهيرة “تتألم” من الخسائر وعوائل العاملين في “حيرة”: ملتزمون بالاغلاق ولكن!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحدٍ آخر بسبب “كورونا”.. مطاعم بغداد الشهيرة “تتألم” من الخسائر وعوائل العاملين في “حيرة”: ملتزمون بالاغلاق ولكن!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).