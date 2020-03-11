السجن ثلاث سنوات لموظفة لتزويرها أوراق لأحد العقارات التابعة لاعوان صدام

2020/03/11 | 15:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة يوم الاربعاء حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات لموظفة في دائرة التسجيل العقاري/ الكرخ الأولى عن جريمة تزويرها أوراق رسمية لأحد العقارات البائن عائديتها لأحد أزلام النظام السابق بغية بيعه بطريقة غير قانونية.وأفاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم أن “محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا […]

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