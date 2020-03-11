نينوى.. زيارة مرتقبة للحلبوسي والموافقة على مشروع يوفر آلاف فرص العمل

2020/03/11 | 15:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، اليوم الأربعاء، إن وزير الكهرباء لؤي الخطيب وافق على البدء باستئناف مشروع محطة كهرباء الشمال في منطقة جنوب الموصل، كون هذا المشروع سيرفد الشبكة الوطنية بـ( 1400MW) ميگاواط والآلاف فرص العمل لمحافظة نينوى.التقينا هذا اليوم بوزير الكهرباء السيد لؤي الخطيب حول البدء باستئناف مشروع […]

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