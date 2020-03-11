نائب : ننصح اصحاب القرار بـ”الاسلام السياسي الشيعي” ترك المجال للاخرين لقيادة البلد

2020/03/11 | 15:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… انتقد القيادي في تحالف القوى النائب عادل خميس المحلاوي، الأربعاء، قوى “الإسلام السياسي الشيعي”، معتبراً أنه لا يمكن الحديث عن استكمال بناء دولة دون الاقرار بمكونها الاول وهو الشعب، مضيفا ننصح اصحاب القرار في الاسلام السياسي الشيعي ترك المجال للاخرين لقيادة البلد للعبور به الى جادة الامان والسلام والازدهار .وقال المحلاوي في بيان […]

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