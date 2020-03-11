ايران تعلن انتاج

2020/03/11 | 15:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشف مصدر في وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، عن إنتاج دواء محلي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.وذكر المصدر في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، ان دواء محليا لعلاج المصابين بفيروس كورونا، أعطى نتائج نسبية بعد 24 ساعة من حقنه، مبينا انه "من المبكر الحكم عليه و تقييمه بالكامل".وأضاف أنه يمكن إنتاج هذا الدواء في غضون 3 أسابيع.من جهة ثانية أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، أن بلاده تحاول السيطرة على انتشار فيروس كورونا، داعيا المواطنين لتجنب التنقل داخل البلاد، حيث أكد خلال اجتماع الحكومة ان الأخيرة تعمل على مكافحة فيروس كورونا وعدم تأزيم حياة المواطنين وتأمين كل احتياجاتهم.كما دعا روحاني، الإيرانيين إلى البقاء في بيوتهم وأخذ فيروس كورونا على محمل الجد.

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