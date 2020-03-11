ميسان تستنفر لمواجهة كورونا رغم عدم تسجيل إصابات جديدة

2020/03/11 | 15:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت خلية الازمة في دائرة صحة محافظة ميسان العراقية، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، لكنها أكدت استنفار كامل الملاكات الصحية لمكافحة الفيروس الوقاية منه.

وذكر بيان لدائرة صحة ميسان ورد لشفق نيوز، أن "مدير عام صحة ميسان علي محمود العلاق ترأس اجتماعا موسعا لمدراء الأقسام والشعب في الدائرة وبحضور المعاون الإداري سلام عبد الله الموسوي، موضحا أن "العلاق اطلع على سير العمل في المؤسسات الصحية في المحافظة والاستعدادات الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد".

وأشار البيان إلى أنه "تم بحث العديد من المقترحات لاستحداث أماكن عزل جديدة وفق النواحي العلمية والصحية تحسبا لأي طارئ كازدياد حالات الاصابة او الاشتباه حيث تم تقسيم اماكن العزل الى أ ، ب، ج ، د) وحسب الاصابات".

وأكد العلاق وفقا للبيان " عدم وجود إصابات جديدة مؤكدة في المحافظة ما عدا الاصابتين الاولى لسيدة كبيرة في السن وهي الان تتماثل للشفاء والاخرى لشاب فارق الحياة لتأخر الاصابة وعدم مراجعة المؤسسة الصحية".

ونوه مدير عام صحة ميسان إلى أن "جميع فحوصات حالات الاشتباه والملامسين جاءت سليمة"، مشيرا الى "استنفار كافة الجهود الصحية لدائرة صحة ميسان للوقاية من انتشار الفايروس".

وشدد العلاق على "ضرورة تكثيف الدور التثقيفي والإرشادي للوقاية من الإمراض الانتقالية ، ومنها هذا الفيروس المستجد والخطير وضرورة الزيارات الميدانية لمتابعة سير العمل في المؤسسات الصحية وزيادة الرقابة الصحية حفاظاً على ارواح المواطنين".

ويشهد العراق ارتفاعاً يومياً بأعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد منذ ظهور أول حالة في 24 شباط/فبراير الماضي.

ولحد الآن، سجل العراق 71 حالة إصابة مؤكدة، توفي منها 8 أشخاص، في حين تعافى 20 آخرون.

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