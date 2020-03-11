المنافذ : تنفي دخول مصابين بكورونا عبر الشلامجة وتؤكد إغلاق المنافذ مع إيران والكويت

2020/03/11 | 15:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…نفت هيأة المنافذ الحدودية العراقية يوم الاربعاء دخول عراقيين مصابين بفيروس كورونا عبر منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة، فيما أكدت إغلاق المنافذ الحدودية البرية كافة مع إيران والكويت.وقال إعلام هيأة المنافذ الحدودية في بيان لهتلقته(المستقلة) اليوم أنه “هيأة المنافذ الحدودية تفند ما تم نشره من مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده دخول […]

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