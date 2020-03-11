الاعلام والاتصالات تقدم حلولا لتوفير زيادة مجانية في سعات الانترنت

2020/03/11 | 15:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت هيأة الإعلام والاتصالات حلولاً فنية إلى خلية الأزمة الحكومية لاستثمارها في الوقاية ومكافحة فيروس كورونا.

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