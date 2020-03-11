شاهد: احصائية نسب الوفاة بكورونا حسب الأعمار.. أخبار مطمئنة لبعض الفئات

2020/03/11 | 15:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت منصة WorldMeter، الخاصة بنشر احصائيات مواضيع مختلفة حول العالم، عن نسب الوفاة بكورونا لمختلف الفئات العمرية.وأظهرت الاحصائية التي رصدتها “يس عراق”، أن “معدل الوفيات من فيروس كورونا للأعمار البالغة 80 عاماً واكبر: 14.8% ، فيما تكون للاعمار بين 70 و79 عاماً: 8%، وتكون نسبة الوفاة للاعمار بين 60 و69 عاماً: […]

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