اتهامات لوزير الكهرباء بخداع 85 الف مواطن بواسطة تعيينهم من دون غطاء مالي

2020/03/11 | 15:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب عدنان الزرفي أن وزير الكهرباء لؤي الخطيب قام بتعيين 85 الف موظف دون اي غطاء مالي.وقال الزرفي في تصريح صحفي إن وزير الكهرباء لؤي الخطيب قام بتعيين 85 الف موظف بدون اي حاسبات مالية او تخطيط، معتبرا أن الخطيب ضحك على الناس وأعطاهم الامل بان يستلموا رواتب […]

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