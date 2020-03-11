4 فرضيات لانحسار فيروس

2020/03/11 | 15:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة في الوقت الذي تشهد فيه الصين مركز تفشي فيروس كورونا في العالم، انخفاضاً كبيرا في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس، يمتد الفيروس إلى دول أخرى، حاصدا العديد من الاصابات في الدول الجديدة التي يصل إليها.وبعد أن كانت الصين تسجل يومياً حالات وفاة بالمئات وأعداد إصابات بالآلاف، بلغت اليوم عدد حالات الوفاة جراء الفيروس 22 حالة، وإصابة 24 آخرين في جميع أنحاء البلاد.كما انخفضت أعداد الإصابات الجديدة في مدينة ووهان مركز تفشي المرض في الصين إلى مستوى جديد، حيث تم الإبلاغ عن 13 إصابة اليوم فقط.التقدم الهائل الذي أحرزته الصين في معركتها ضد الفيروس، دفع بالرئيس شي جينبينغ الثلاثاء الى زيارة بؤرة تشفي الفيروس مدينة ووهان وإعلان كبح انتشاره بشكل مبدئي.ويبلغ عدد الإصابات بالفيروس في الصين 8 ألف شخص في الصين، تعافي غالبيتهم، فيما بلغ عدد الوفيات الى 3158.كما تراجع عدد الإصابات في كوريا الجنوبية بشكل كبير، فقد أصبحت تحتل المركز الرابع بدلاً الثاني من حيث عدد الإصابات بعد كل من إيطاليا وإيران، لوكن لماذا انقلبت الآية بهذا الشكل ولماذا انخفت الاصابات في مركز تفشي المرض وانتشرت بشكل كبير في دول أخرى؟4 احتمالاتالدكتورة جزلة فضة، أخصائية الصحة والوقاية، قالت لموقع اميركي ، إن "هذا الانخفاض في الصين يرجع إلى أن فيروس كورونا يطور نفسه، والفيروس المطور هو الذي انتقل الى دول العالم الأخرى ولم ينتشر في الصين بشكل كبير، ومن هنا تنتقل فضة الى الاحتمال الثاني الذي ترجع فيه ان يكون قد تكون لدى الصينيين مناعة قوية ضد الفيروس، وهي المناعة التي لم يحصل عليها سكان باقي دول العالم، وقد ساهمت في الحد من انتشار الفيروس.كما أكدت فضة أنه يوجد احتمال ثالث وهو الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الصين لمكافحة انتشار الفيروس، فقد فرضت الحجر الصحي على أكثر من 60 مليون شخص، وأغلقت عدد من المدن.وبالنسبة للاحتمال الرابع، التي أشارت إليه الدكتور جزلة، هو مدى دقة وصحة الأرقام التي تعلنها الحكومات عن الأعداد اليومية للإصابات والوفيات، حيث تقول أن الحكومات ربما تسعى الى تخفيض الأرقام الحقيقة لتثبت انها تسير على الطريق الصحيح في مكافحة المرض.وبالنسبة لاحتمالية انحسار الفيروس مع قدوم فصل الربيع والصيف، فقد أكدت أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية أن هذه النظرية غير دقيقة، وقد لا ينحسر المرض مع ارتفاع درجات الحرارة.وقالت إن المحاولات التي تجرى حالياً لتطوير لقاح لعلاج المرض تعتمد على تطوير أحد اللقاح القديمة، مشيرة إلى أن هذه المحاولات قد تأخذ وقتا للتوصل إلى علاج للمرض.كما حذرت فضة من الاستخدام المفرط للمطهرات والمعقمات بسبب الهلع من الإصابة بالفيروس، مؤكدة أنه مع الوقت قد تسبب هذه المطهرات نقص في المناعة.وأضافت أنه لا حاجة إلى استخدام المطهرات طوال فترة البقاء في المنزل، والاكتفاء بالماء والصابون فهو أفضل .وأشارت إلى ضرورة الابتعاد عن التدخين بصفة عامة و"الشيشة" (الأركيلة) بصفة خاصة، للحماية من الفيروس، فالتدخين يؤثر على الرئة ومع الإصابة بالفيروس يحدث ضيق في التنفس مما يؤدي الوفاة، مؤكدة أن أغلب الوفيات بين الفيروس في الصين كانت لمدخنين، لديهم مناعة ضعيفة.وشددت على أهمية الطعام الصحي في زيادة مناعة الإنسان، لمقاومة المرض.دول العالموتعتبر إيطاليا أكثر الدول تضرراً بالفيروس بعد الصين، ففي أقل من شهر سجلت أكثر من 10 آلاف حالة، ونحو 631 حالة وفاة، كما أعلنت الحكومة تأجيل الأنشطة الرياضية وفرض الحظر على نحو 16 مليون شخص.كما تعتبر إيران مركز لتفشي الوباء في منطقة الشرق الأوسط، فقد بلغ عدد حالات الإصابة في المدن الإيرانية نحو 8 آلاف حالة، وبلغت حالات الوفيات نحو 291 شخصا، وأغلب حالات الإصابة في دول منطقة الشرق الأوسط كانت لأشخاص عائدين من إيران.وتجاوزت أعداد الإصابة في أميركا وألمانيا وفرنسا الألف حالة، بالرغم من أن أعداد الإصابات منذ أسبوع كانت لا تتعدى 100 حالة.

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