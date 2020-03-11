مدريد تسجل 10 حالات وفاة بكورونا

2020/03/11 | 15:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الصحية في منطقة مدريد، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 10 حالات وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمنطقة إلى 31.

وقالت الهيئة الصحية للمنطقة إن عدد حالات الإصابة بالفيروس المؤكدة ارتفع اليوم إلى 1024، مقارنة مع 782 حالة إصابة أعلن عنها أمس الثلاثاء.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية في وقت سابق إلى أن متوسط عمر المتوفين حتى الآن 85 عاما، ومعظمهم من الرجال.

وكان البرلمان الإسباني أعلن أمس الثلاثاء تعليق أعماله كافة لمدة أسبوع على الأقل، بعد إصابة نائب بفيروس كورونا.

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