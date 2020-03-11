2020/03/11 | 15:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

سمت الهيئة الادارية لنادي كربلاء، علي وهيب مدربا لفريقها الكروي وسامر سعيد مساعدا له.

واعلن احمد هدام رئيس الهيئة الادارية لنادي كربلاء لاعلام النادي ان "مباشرة الكادر التدريبي ستتم مباشرة بعد اتضاح صورة دوري الدرجة الاولى من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم".

واكد ان "الإدارة مستعدة لتلبية كل الظروف المناسبة للكادر التدريبي الجديد من اجل المساهمة في عودة العميد الكربلائي لدوري الاضواء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علي وهيب مدربا لكرة كربلاء) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علي وهيب مدربا لكرة كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).