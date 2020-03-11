2020/03/11 | 15:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نشرت الفنانة اللبنانية، ماجي بو غصن، فيديو لها، على حسابها الشخصي عبر “إنستجرام”.وظهرت “ماجي” في الفيديو وهي ترتدي “كمامة” وقامت بتنظيف المكان الذي تنتظر فيه داخل المطار، وأيضا مقعد الطائرة، قبل ذهابها إلى دولة الإمارات، وذلك خوفا من فيروس كورونا القاتل.View this post on Instagram مش مبالغة..هيك كان وضعي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: فنانة شهيرة تثير ضجة في الطائرة بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: فنانة شهيرة تثير ضجة في الطائرة بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).