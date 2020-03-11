زيادات مجانية بسعات الانترنت دعماً لمنصات التعليم الالكتروني

2020/03/11 | 16:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قدمت هيئة الاعلام والاتصالات حلولا فنية الى خلية الازمة الحكومية لاستثمارها في الوقاية ومكافحة فيروس كورونا.

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