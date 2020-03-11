تسجيل 60 اصابة بكورونا في مصر

2020/03/11 | 16:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر تسجيل حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد،

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