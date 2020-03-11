2020/03/11 | 16:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- |(المستقلة)… افاد مصدر امني الاربعاء بإطلاق سراح القيادي في الحشد العشائري ثامر التميمي (ابو عزام)، بعد اعتقال دام أكثر من 4 اشهر .وقال المصدر للـ(المستقلة)… ان “التميمي اطلق سراحه اليوم بعد ان تم اعتقاله في الثامن من اكتوبر 2019 على ايدي جهة امنية لم يتم الكشف عنها”.وخلال فترة اعتقاله بثت صفحات الكترونية مقطعا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق سراح ثامر التميمي “أبو عزام” القيادي في الحشد العشائري + صور) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق سراح ثامر التميمي “أبو عزام” القيادي في الحشد العشائري + صور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).