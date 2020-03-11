نائبة عن ديالى: تطهير الدوائر الحكومية من كورونا يجب أن تأخذ مسار الأسبقية وليس الانتقائية

2020/03/11 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

أكدت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، النائبة غيداء كمبش، الأربعاء (11 آذار 2020)، ان تطهير الدوائر الحكومية يجب أن يأخذ مسار الأسبقية وليس الانتقائية.

وقالت كمبش في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تطهير وتعفير الدوائر له أولوية في مواجهة فايروس كورونا، ويجب ان تأخذ مسار الأسبقية وليس الانتقائية"، مؤكداً أن "مخيم سعد للنازحين وهو أضعف حلقة في مواجهة الفايروس، لم يجرِ تعفيره حتى الان، إضافة الى دوائرٍ تشهد زخماً عالياً للمراجعين".

وأضافت، أن "تعطيل الدوام بنسبة 50% في الدوائر زاد من التجمعات البشرية، بسبب قلة الموظفين ووجود زخم عالي للمراجعين"، مشدداً على "ضرورة رفع تقرير يومي بعمليات التعفير، وأن يُحدد يومي الجمعة والسبت موعداً للدوائر الخدمية التي تشهد زخماً عالياً للمراجعين لتعفيرها، وايجاد حلول للزخم العالي للمراجعين لتفادي انتشار كورونا وان يكون مخيم النازحين من الاولوية لعمليات التطهير".

وكانت ديالى قد سجلت على مدار الاسبوع الماضي ثلاث حالات اصابة مؤكدة بفايروس كورونا، أحدها كانت لامرأة مُسنة، وتم فرض الحجر الصحي عليهم في مركز رئيسي قرب بعقوبة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، شفاء حالتين مصابتين بفايروس كورونا المستجد وإخراجهما من مركز الحجر الصحي، فيما أكدت، أن النتائج أعطت آمالاً أن المرض يمكن مواجهته.

وقال المتحدث باسم الدائرة فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اثنين من حالات الاصابة المؤكدة بفايروس كورونا تم اخلاؤها اليوم من مركز الحجر الصحي في بعقوبة، بعد وصول نتائج فحوصات جديدة أثبتت شفاءهما من الفايروس، وهي بشرى لكل أهالي ديالى، واعطت آمالاً بأن الفايروس يمكن مواجهته، وانه ليس بالخطورة الكبيرة".

واضاف العزاوي، أن "ديالى لم تسجل أية حالة اشتباه بفايروس كورونا خلال الساعات الماضية"، مشيراً الى أن "الحجر الصحي الرئيس لم يعد به سوى مصابة واحدة بفايروس كورونا، ولدينا تفاؤل كبير بشفائها قريباً".

وأشار الى أن "الأمل والإرادة هي عوامل مهمة في مواجهة الفايروس والانتصار عليه، إضافة الى الجهود الكبيرة لكوادر صحة ديالى في متابعة اوضاع المصابين، وتقديم العناية الطبية لهما".

وارتفع عدد الوفيات بفايروس كورونا الى تسع حالات في عموم العراق، فيما ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى أكثر من 60 مصابا، توزعوا بين بغداد، أربيل، السليمانية، بابل، ميسان، واسط، النجف، كربلاء، ديالى، المثنى، كركوك، الانبار، البصرة، ذي قار.

بغداد اليوم- ديالى

اعلن عضو الاتحاد الفرعي لكرة القدم في محافظة ديالى، لطيف التميمي، الثلاثاء (11 آذار 2020)، ايقاف جميع الانشطة الرياضية الخاصة بكرة القدم في المحافظة، بسبب فايروس كورونا.

وقال التميمي لـ(بغداد اليوم)، إن "الاتحاد ال

بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الوزراء للاقتصاد، الثلاثاء (11 آذار 2020)، جلسة طارئة لمناقشة فايروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

وذكر وزير المالية فؤاد حسين في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، قائلا :"ترأست اليوم جلسة طارئة للمجلس الوزاري

بغداد اليوم-كربلاء

وجهت دائرة صحة محافظة كربلاء، الأربعاء (11 اذار 2020)، إرشادات صحية الى أصحاب المحال التجارية والافران بخصوص الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا المستجد، للمساهمة بمنع انتشاره.





وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم): &quo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائبة عن ديالى: تطهير الدوائر الحكومية من كورونا يجب أن تأخذ مسار الأسبقية وليس الانتقائية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائبة عن ديالى: تطهير الدوائر الحكومية من كورونا يجب أن تأخذ مسار الأسبقية وليس الانتقائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).